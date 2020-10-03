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Ленер: у меня биполярное расстройство, но это нормально

Ленер: у меня биполярное расстройство, но это нормально
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Робин Ленер на своей странице в «Твиттере» поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Вегас Голден Найтс», а также рассказал о биполярном расстройстве.

«Не могу выразить словами, как мы с семьёй счастливы. Наконец мы обрели дом. Тем более в таком фантастическом месте, как Лас-Вегас, с этой замечательной командой и организацией. Я прошёл долгий путь, чтобы добраться сюда. И сейчас не могу быть более счастливым.

Ты совершаешь ошибки, но можешь на них учиться. Мне очень повезло, что некоторые особенные люди помогли мне добраться до того места, где я сейчас. Это также большая победа для всех, у кого есть проблемы с психическим здоровьем. Я человек с биполярным расстройством 1-го типа, посттравматическим стрессовым расстройством, тревожностью. И это нормально. Принимаю лекарства.

Работаю с психиатром, и это тоже нормально. Ты работаешь над своими проблемами изо всех сил и можешь получить вознаграждение. Кем бы ты ни был и с чем бы ни имел дело.

Это даёт надежду на будущее. Спасибо, «Голден Найтс», что поверили в меня», — говорится в сообщении.

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