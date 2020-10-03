Вратарь Робин Ленер подписал пятилетний контракт с «Вегасом»

Голкипер Робин Ленер подписал новый контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщает эксперт канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



29-летний вратарь подписал соглашение на пять лет и на $ 25 млн.



Напомним, швед перешёл в «Голден Найтс» в феврале из «Чикаго Блэкхоукс» в результате обмена на другого голкипера, Малькольма Суббана. В нынешнем плей-офф он стал первым номером команды, вытеснив из основного состава Марка-Андре Флёри. Кэпхит на сезон составил $ 5 млн.



В нынешнем сезоне Ленер принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 19 побед. Процент отражённых бросков — 92 при коэффициенте надёжности 2.89. В плей-офф голкипер сыграл 16 матчей, победив в 9 из них при проценте отражённых бросков в 91,7% и коэффициенте надёжности 1.99. «Вегас Голден Найтс» дошёл до финала Западной конференции, где уступил «Даллас Старз» в пяти встречах (1-4).

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