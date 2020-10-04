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Хартли: несмотря на поражение, я не могу назвать игру «Авангарда» плохой

Хартли: несмотря на поражение, я не могу назвать игру «Авангарда» плохой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).

«Я очень горд усилиями нашей команды, несмотря на поражение, я не могу назвать нашу игру плохой. Мы не использовали наши шансы, а ЦСКА реализовал свои. Это очень хорошая команда, они не делают много ошибок и у них есть много талантливых игроков, которые заставляют тебя платить за ошибки.

Мы провели отличный третий период. У нас даже было несколько хороших шансов при счёте 3:2, которые могли бы перевести игру в овертайм. Но это хоккей, две команды играли хорошо. У нас это была пятая игра за 10 дней, и мы показали хорошую игру несмотря на всё, что мы прошли.

У нас было так же много бросков и шансов, как у ЦСКА. Мне кажется, что мы играли в хороший хоккей, просто в первом и втором периоде мы не реализовали наши моменты. Но потом мы вернулись в игру. Мы играли против очень взрослого, структурированного клуба. А у нас было три девятнадцатилетних игрока, которые играли на равных с остальными.

У нас в команде два сильных вратаря, два первых номера. И Гарипов, и Бобков много раз нас выручали, поэтому оба получают игровое время. По Секачу нет конкретной информации, но в ближайшие две недели мы его не ждём. Ему потребуется много времени, чтобы вернуться", — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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