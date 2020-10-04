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ЦСКА одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Авангард»

ЦСКА одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Самыми результативными игроками встречи стал форварды ЦСКА Максим Мамин (2+1) и Константин Окулов (1+2). Два очка у «армейцев» набрал Мэт Робинсон (0+2). Шайбы в составе «Авангарда» забросили Оливер Каски и Егор Чинахов, которым ассистировал Сергей Толчинский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для «армейского» клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 6 октября дома встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 10 октября в Балашихе — с новосибирской «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Окулов (Шалунов, Мамин) – 03:59' (5x5)   2:0 Мамин (Дальбек, Окулов) – 27:30' (5x5)   3:0 Голдобин (Лайпсик, Робинсон) – 37:30' (5x5)   3:1 Каски (Толчинский, Емелин) – 47:59' (5x5)   3:2 Чинахов (Толчинский, Каски) – 51:40' (5x5)   4:2 Мамин (Робинсон, Окулов) – 59:07' (en)
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