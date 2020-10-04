ЦСКА одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Авангард»

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Самыми результативными игроками встречи стал форварды ЦСКА Максим Мамин (2+1) и Константин Окулов (1+2). Два очка у «армейцев» набрал Мэт Робинсон (0+2). Шайбы в составе «Авангарда» забросили Оливер Каски и Егор Чинахов, которым ассистировал Сергей Толчинский.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Для «армейского» клуба эта победа стала пятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 6 октября дома встретится с московским «Динамо», а «Авангард» 10 октября в Балашихе — с новосибирской «Сибирью».
- 4 октября 2020
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