Мильштейн: лидерский костяк «Тампы» призвал тренера поставить на пятый матч Волкова

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александра Волкова, прокомментировал решение главного тренера команды Джона Купера предоставить его клиенту возможность сыграть в шестом матче финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:0, 4-2).

«Расскажу вот что. После чемпионского парада во время общего ужина к Саше подошёл главный тренер «Тампы» Джон Купер и позвал меня. Волков приехал в «пузырь» на позитиве, понимал, что нужно усердно работать и выкладываться на тренировках. Купер наблюдал за Сашей на всех занятиях, даже когда Волков не работал с основным составом. Джон был очень впечатлён таким профессионализмом.

После поражения в пятой игре серии с «Далласом» Купер сказал, что нужно что-то менять. Лидерский костяк команды тут же призвал главного тренера поставить на матч Волкова. В результате в первом периоде на Волкове сразу заработали удаление, после которого с передачи Кучерова большинство реализовал Пойнт. Чем это закончилось? Шайба стала победной во всех смыслах. Я рад и горд за Сашу. Его путь к чемпионству с детских лет получился очень трудным, человека не задрафтовали в первый год. Но он преодолел все препятствия с поднятой головой, не сдался и внёс свою лепту в успех «Тампы». Волков честно заработал, чтобы его имя выгравировали на кубке», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.