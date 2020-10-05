Мильштейн: лидерский костяк «Тампы» призвал тренера поставить на пятый матч Волкова

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александра Волкова, прокомментировал решение главного тренера команды Джона Купера предоставить его клиенту возможность сыграть в шестом матче финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:0, 4-2).
«Расскажу вот что. После чемпионского парада во время общего ужина к Саше подошёл главный тренер «Тампы» Джон Купер и позвал меня. Волков приехал в «пузырь» на позитиве, понимал, что нужно усердно работать и выкладываться на тренировках. Купер наблюдал за Сашей на всех занятиях, даже когда Волков не работал с основным составом. Джон был очень впечатлён таким профессионализмом.
После поражения в пятой игре серии с «Далласом» Купер сказал, что нужно что-то менять. Лидерский костяк команды тут же призвал главного тренера поставить на матч Волкова. В результате в первом периоде на Волкове сразу заработали удаление, после которого с передачи Кучерова большинство реализовал Пойнт. Чем это закончилось? Шайба стала победной во всех смыслах. Я рад и горд за Сашу. Его путь к чемпионству с детских лет получился очень трудным, человека не задрафтовали в первый год. Но он преодолел все препятствия с поднятой головой, не сдался и внёс свою лепту в успех «Тампы». Волков честно заработал, чтобы его имя выгравировали на кубке», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 5 октября 2020
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:51
-
09:25
-
08:56
-
08:33
-
05:41
-
03:28
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:39
-
22:53
-
22:25
-
21:47
-
21:23
-
20:29
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:22
-
19:16
-
19:02
-
18:41
-
18:31
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:27