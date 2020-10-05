«Кучеров играл на уколах, в плей-офф у него было три травмы». Путь «Тампы» к Кубку Стэнли

Впервые с 2004 года Кубок Стэнли привезли в Тампу. «Молнии» выиграли финальную серию у «Далласа» со счётом 4-2. В составе победителей вожделенный трофей над своей головой подняли клиенты известного хоккейного агента Дэна Мильштейна, в числе которых вратарь Андрей Василевский, форварды Никита Кучеров и Александр Волков. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Мильштейн рассказал, как российские игроки шли к исторической для себя победе. Также представитель хоккеистов поведал о травмах Кучерова, о Василевском, не выигравшем свою вторую «Везину» и узнавшем об этом за стуки до важного матча, и о разговоре с главным тренером «Тампы» Джоном Купером, который был поражён профессионализмом Волкова.

Мощная работа на драфте и выгодные обмены. Как «Тампа» собирала чемпионскую команду Все главные герои «молний» в плей-офф – 2020 – проспекты клуба.

«У «Тампы» в этом плей-офф был единый кулак из 30 человек»

— Скажите честно, в финале Кубка Стэнли болели за «Тампу»?

— Я всегда болею за своих клиентов. Когда «молнии» играли с «Коламбусом» в четвертьфинале конференции, здорово выглядел защитник Влад Гавриков. У «Тампы» «зажигали» Андрей Василевский, Никита Кучеров, плюс тогда ещё не играл Александр Волков. Так что после победного матча «Блю Джекетс» я поздравлял Влада, а после успешных встреч «Лайтнинг» и их победы в серии – других своих клиентов.

— Но всё-таки серия с «Далласом» стоит особняком.

— Согласен, ведь это финал. Здесь я однозначно переживал за «Тампу». Вдвойне приятно, что «молнии» обыграли столь серьёзного соперника, у которого настоящий кураж поймал голкипер Антон Худобин. Если честно, то изначально думал, что в финале от Запада окажется «Колорадо», за который выступают наши клиенты Никита Задоров и Влад Наместников.

— Как ваши клиенты из «Тампы» переносили дни в «пузыре»?

— Трудные 65 дней, которые ребята вряд ли забудут. Всё проходило в рабочем порядке. Изначально было известно, что семьи к игрокам не приедут. Хоккеисты ехали трудиться, все мысли были об игре. Если вы заметили, то Кучеров и Василевский не общались с прессой, за исключением тех моментов, когда их вызывали на обязательные пресс-конференции. Миссия была одна: завоевать Кубок Стэнли. Даже Саша Волков тренировался по полной программе. Человек не жаловался, ждал своего шанса. И в итоге дождался.

— Об этом позже. Ещё хотел спросить, тяжело ли хоккеистам игралось без болельщиков?

— Конечно, обстановка была необычной, но со временем все к ней привыкли. Команда сплотилась, шла к поставленной цели. Ещё год назад форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, а ранее многие другие наши клиенты рассказывали, что во время плей-офф в команде происходит сплочение. Хоккей – командный вид спорта, здесь все должны работать для достижения общей цели. У «Тампы» в этом плей-офф был единый кулак из 30 человек. Люди приехали в «пузырь» и пахали не покладая рук.

«Все убедились, что Кучеров дружелюбный и раскованный парень»

— Многие в России удивились, что лучший бомбардир плей-офф Никита Кучеров (34 очка (7+27) в 25 играх – Прим. «Чемпионата») остался без приза самому ценному игроку, который отдали защитнику «Тампы» Виктору Хедману…

— Никита Кучеров – не только мой клиент, но и мой близкий друг. За последние три года он подписал долгосрочный контракт с «Тампой», выиграл много индивидуальных наград и всячески стремился к завоеванию Кубка Стэнли. К этой цели он шёл всю свою жизнь и всю спортивную карьеру. Никита много работал, немного поменял свою игру, вышел на совершенно иной уровень. Именно Кубок Стэнли был его конечной целью, которой Кучеров в итоге добился. Всё остальное отошло на второй план.

— Наконец-то мы увидели улыбающегося Кучерова!

— Я близко его знаю, поэтому могу сказать следующее. Никита разделяет работу и жизнь вне хоккея. Он дружелюбный и общительный человек. Кучеров любит свою семью, часто улыбается, ежедневно находится на связи со своими родителями, с друзьями. Никита прошёл через ад, вы же знаете все перипетии его карьеры. Он уже был близок к трофею, но тогда не срослось. После серии с «Далласом» все убедились, что это добрый и раскованный парень, который в свою очередь серьёзно относится к работе.

— Соперники не щадили Кучерова. Он мог не доиграть плей-офф?

— Никита играл на уколах, в плей-офф у него было три довольно серьёзных травмы. Всё началось ещё с первого матча в серии с «Коламбусом», после чего пошло-поехало. Кучеров чувствовал боль, но терпел. Это говорит о характере хоккеиста. Хотя если бы он или другой игрок с такими травмами не вышел на лёд, то в команде отнеслись бы к этому с пониманием.

«Василевский сказал: «Индивидуальные награды сейчас не важны. Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли»

— Как считаете, голкипер «Тампы» Андрей Василевский тоже вышел на новый для себя уровень?

— Он, как и Никита, шёл к этой мечте всю жизнь. Ровно за сутки до одной из финальных игр Андрей узнал, что не выиграл вторую «Везину». Однако Василевский ни на секунду не расстроился. Могу дословно процитировать, что он сказал: «Индивидуальные награды сейчас не важны. Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Остальное нас не интересует». У Василевского был эдакий обратный отсчёт. При каждом нашем телефонном разговоре он отмечал, сколько игр осталось до решающей победы.

— И всё-таки жалко остаться без «Везины». Особенно, когда её заслужил.

— Это была уже третья номинация для Андрея, одна оказалась успешной. На сегодняшний момент у Василевского самый большой контракт в карьере. Цель после подписания ставилась одна: помочь «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Кстати, если вы заметили, то Андрей провёл все до единой игры в плей-офф без замен. Только представьте, какая это физическая и психологическая нагрузка.

— Вернёмся к Александру Волкову. Согласны, что его история с хеппи-эндом вызывает особое уважение?

— Расскажу вот что. После чемпионского парада во время общего ужина к Саше подошёл главный тренер «Тампы» Джон Купер и позвал меня. Волков приехал в «пузырь» на позитиве, понимал, что нужно усердно работать и выкладываться на тренировках. Купер наблюдал за Сашей на всех занятиях, даже когда Волков не работал с основным составом. Джон был очень впечатлён таким профессионализмом.

— Действительно, достойное поведение.

— После поражения в пятой игре серии с «Далласом» Купер сказал, что нужно что-то менять. Лидерский костяк команды тут же призвал главного тренера поставить на матч Волкова. В результате в первом периоде на Волкове сразу заработали удаление, после которого с передачи Кучерова большинство реализовал Пойнт. Чем это закончилось? Шайба стала победной во всех смыслах. Я рад и горд за Сашу. Его путь к чемпионству с детских лет получился очень трудным, человека не задрафтовали в первый год. Но он преодолел все препятствия с поднятой головой, не сдался и внёс свою лепту в успех «Тампы». Волков честно заработал, чтобы его имя выгравировали на кубке.

«Телефон был Василевского, а Кучеров выбирал в нём песни»

— Чемпионский парад «Тампы», судя по социальным сетям, получился крутым.

— Да. Уже в аэропорту Тампы за несколько часов до посадки командного рейса собрались тысячи болельщиков. Семьи и друзья встречали своих родных. Родным пришлось немного подождать чемпионов с Кубком Стэнли, так как прямо в салон зашли таможенники и быстро проверили у всех документы, ведь рейс прибыл из Канады в США. Далее в сопровождении полицейского кортежа ребята и их семьи на автобусах отправились на арену. На протяжении всего пути болельщики стояли вдоль трассы и аплодировали команде. Впервые с 2004 года Кубок Стэнли вернулся в Тампу.

Кучеров напомнил Америке, как празднуют русские. Чемпионский парад «Тампы» Российский форвард обнимался с фанатами, гладил Кубок Стэнли и напоил пивом владельца клуба.

— Кучеров, кстати, не прикасается к алкоголю, но после такого повода, судя по фото и видео, решил немного расслабиться.

— Да. Помните празднование на катерах? Так вот, все четверо российских хоккеистов сели в одну лодку, я тоже был в ней. Катерный парад прошёл вдоль залива Атлантического океана. Ребята приветствовали фанатов, слушали музыку. Телефон был Василевского, а Кучеров выбирал в нём песни. Американцы узнали о таких российских группах, как «Руки вверх». Кстати, в этот же вечер состоялся праздник на футбольной арене, куда из-за мер предосторожности допустили лишь 16 000 человек. Ребята не отказывали в совместном фото никому из желающих. Особой популярностью пользовался Никита Кучеров, которого буквально окружила толпа людей. Никита задержал обратные автобусы до хоккейной арены до тех пор, пока не сфотографировался и не пообщался со всеми болельщиками.

— В общем, праздник удался.

— Безусловно. После футбольной арены многие ребята из команды отправились продолжать банкет в один из местных баров, а мы вместе с моими ребятами поехали ко мне в загородный дом в сторону Майами, где в узком кругу провели выходные. Там уже не было никакого алкоголя. Пересматривали моменты финальной серии, купались и просто отдыхали в спокойной обстановке.

— Какие дальнейшие планы?

— На самом деле, я принимал участие в празднике один день, да и то постоянно был на телефоне. Предстоящая неделя очень важна. Мы готовимся к драфту юниоров НХЛ, где будет много наших клиентов. Также на этой неделе открывается рынок свободных агентов и начинают свою работу арбитражные суды.