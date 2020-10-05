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«Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, вызваны игроки из ВХЛ

«Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, вызваны игроки из ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у игроков, а также представителей тренерского штаба.

«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября.

В занятии участвуют пять игроков, которые ещё вчера выступали за «Барс» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со «Звездой» (1:2). Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов», — говорится в сообщении на официальном сайте казанского коллектива.

Напомним, что ранее поступила информация о том, что нападающие «Ак Барс» Данис Зарипов и Найджел Доус, а также защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом.

Сегодня, 5 октября, казанцев ждёт встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Нападающие «Ак Барса» Доус и Зарипов заразились коронавирусом
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