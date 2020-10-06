Агент Торопченко — о решении КХЛ: наказывают тех, кто вносит шарм в игру

Российский агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего «Куньлунь Ред Стар» Алексея Торопченко, прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию, наложенную Континентальной хоккейной лигой на его клиента.

«Вместо того, что повышать зрелищность игры силовой борьбой, требовать от игроков принимать и держать удар, а не пытаться от него увернуться, наказывают тех, кто вносит шарм в игру. В данном моменте первый контакт был плечом в плечо», — написал Дементьев в «Твиттере».

Матч с московским «Динамо» стал для Торопченко дебютным в КХЛ. Выпускник СДЮШОР «Динамо» угодил в колено нападающего бело-голубых Владимира Брюквина, в результате чего форвард динамовцев получил травму и выбыл из строя на длительный срок.