КХЛ дисквалифицировала Торопченко на три матча. Он травмировал форварда «Динамо» Брюквина

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Куньлунь Ред Стар» Алексея Торопченко на три матча, сообщается на официальном сайте организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Динамо» (Москва) – «Куньлунь Ред Стар». Время – 44:02.
На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Алексея Торопченко по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении лиги.
Матч с московским «Динамо» стал для Торопченко дебютным в КХЛ. Выпускник СДЮШОР «Динамо» атаковал в колено нападающего бело-голубых Владимира Брюквина, в результате чего форвард динамовцев получил травму и выбыл из строя на длительный срок.
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