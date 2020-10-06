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«Йокерит» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб

«Йокерит» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Одним из главных героев встречи стал защитник хозяев Микко Лехтонен, в активе которого два гола и две результативные передачи. По 3 очка у «Йокерита» набрали Ээли Толванен (1+2) и Брайан О'Нилл (1+2). Единственную шайбу у «Спартака» забросил Никита Пивцакин.

Для финского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 9 октября дома встретится с рижским «Динамо», а «Спартак» проведёт 8 октября домашний матч с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2020, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
7 : 1
Спартак
Москва
1:0 Савинайнен (О'Нилл, Лехтонен) – 11:01' (5x5)   2:0 Толванен (Мяэналанен, Хаапала) – 12:40' (5x5)   3:0 Лехтонен – 26:38' (5x5)   4:0 О'Нилл (Норман) – 36:36' (4x5)   4:1 Пивцакин (Юньков, Круженков) – 45:36' (5x5)   5:1 Пудас (Лехтонен, Мяэналанен) – 50:06' (5x5)   6:1 Савинайнен (О'Нилл) – 52:09' (4x4)   7:1 Лехтонен (Толванен) – 52:44' (4x3)
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