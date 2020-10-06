«Йокерит» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб

Финский «Йокерит» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Одним из главных героев встречи стал защитник хозяев Микко Лехтонен, в активе которого два гола и две результативные передачи. По 3 очка у «Йокерита» набрали Ээли Толванен (1+2) и Брайан О'Нилл (1+2). Единственную шайбу у «Спартака» забросил Никита Пивцакин.

Для финского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 9 октября дома встретится с рижским «Динамо», а «Спартак» проведёт 8 октября домашний матч с ярославским «Локомотивом».