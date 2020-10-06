«Локомотив» всухую обыграл «Витязь» в гостях, забросив 5 шайб

Ярославский «Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
По два балла за результативность в составе победителей набрали Денис Алексеев (1+1) и Павел Красковский (1+1). Шайбы у «Локомотива» забросили также Андре Петерссон, Николай Коваленко и Владимир Ткачёв. Первый шатаут в сезоне оформил Эдди Паскуале, который совершил 29 сейвов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Витязь» на родном льду — с казанским «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 8 октября.
- 6 октября 2020
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