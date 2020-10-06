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«Локомотив» всухую обыграл «Витязь» в гостях, забросив 5 шайб

«Локомотив» всухую обыграл «Витязь» в гостях, забросив 5 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Денис Алексеев (1+1) и Павел Красковский (1+1). Шайбы у «Локомотива» забросили также Андре Петерссон, Николай Коваленко и Владимир Ткачёв. Первый шатаут в сезоне оформил Эдди Паскуале, который совершил 29 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Витязь» на родном льду — с казанским «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 8 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев – 02:09' (5x5)   0:2 Петерссон (Алексеев, Красковский) – 11:14' (5x4)   0:3 Коваленко (Малышев, Кудрявцев) – 41:57' (5x5)   0:4 Красковский (Коршков) – 55:39' (5x5)   0:5 Ткачёв (Рафиков, Коршков) – 58:16' (5x3)
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