Кравец: «Витязю» приходится играть за счёт работы, где-то ребята устают психологически

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:5).

«Почему «Витязь» сегодня было не узнать? Скорее всего, это внутренние качества хоккеистов, которые иногда думают, что всё само должно происходить на площадке. Что, если выиграли у Риги и хорошо сыграли с другими сильными командами, с «Локомотивом» можно играть на полусогнутых ногах. Такого не бывает, нужно биться и бороться, много бегать. Нужно выигрывать единоборства, ложиться под шайбу, хорошо кататься и проявлять характер. Сегодня мы этого не сделали.

Не хочу унижать своих игроков, у нас все ребята стараются и играют хорошо, провели удачные матчи. Но всё зависит от уровня хоккеистов. У нас есть игроки, которые проводят свой первый или второй сезон в лиге. Когда в команде четыре одинаковых звена, каждое из которых может быть первым, всегда идёт легче. Нам приходится играть за счёт работы, где-то ребята устают психологически, не так много мы можем менять людей. Лидеры старались сегодня, не получилось», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.