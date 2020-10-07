«Филадельфия» сделала квалификационное предложение Михаилу Воробьёву и ещё двум игрокам

«Филадельфия Флайерз» сделала квалификационные предложения нападающему Михаилу Воробьеву и Нолану Патрику, а также защитнику Филиппу Майерсу, сообщается на официальном сайте клуба. Это позволит сохранить клубу права на ведение переговоров.

Напомним, прошедшим летом 23-летний Воробьёв вернулся в уфимский «Салават Юлаев» из «Филадельфии Флайерз», поставив подпись под контрактом сроком на три сезона. В нынешнем сезоне молодой нападающий принял участие в 14 встречах, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи.

Нолан Патрик пропустил прошлый сезон из-за мигрени. В сезоне-2018/19 Патрик принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата. На его счету 13 заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Майерс в своём первом полном сезоне в Национальной хоккейной лиге набрал 16 очков (4+12) в 50 играх.