Марко Росси стал вторым игроком из Австрии, выбранным в топ-10 драфта НХЛ

«Миннесота Уайлд» выбрал форварда Марко Росси под девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Церемония проходит в удалённом режиме из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Он стал вторым в истории игроком из Австрии, выбранным в топ-10. Первым был Томас Ванек – пятый номер драфта 2003 года. Также в первом раунде был выбран Михаэль Грабнер (14-й номер драфта 2006 года).

В минувшем сезоне Росси выступал в юниорской лиге Онтарио за «Оттаву 67» и стал лучшим бомбардиром OHL со 120 (39+81) очками в 56 матчах.

Ранее Ярослав Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.