«Оттава» впервые с 2007 года выбрала русского игрока на драфте, им стал Егор Соколов

Нападающий «Кейп Бретон» из юниорской лиги Квебека Егор Соколов выбран «Оттавой Сенаторз» под общим 61-м номером.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб.
Соколов стал восьмым россиянином на проходящем драфте.
Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м, форвард Марат Хуснутдинов под 37-м, защитник Ян Кузнецов под 50-м, Василий Пономарёв под 53-м.
Последним российским хоккеистом, выбранным «Оттавой» на драфте до этого, был Руслан Башкиров. Это случилось в 2007 году.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой запланированы на 7 октября.
- 7 октября 2020
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