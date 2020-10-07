Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года
В Национальной хоккейной лиги завершился первый раунда драфта 2020 года. На нём были выбраны четыре российских хоккеиста.
Голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером. Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ. 18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером.
«Рейнджерс» показали видео, на котором клуб осуществил обмен на драфте НХЛ
Аскаров — установил рекорд для российских вратарей, Амиров — в «Торонто»! Драфт НХЛ! LIVE
Все события ярмарки юниоров лучшей лиги мира 2020 года.
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