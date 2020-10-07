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Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года

Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиги завершился первый раунда драфта 2020 года. На нём были выбраны четыре российских хоккеиста.

Голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером. Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ. 18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером.

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