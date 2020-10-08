Автор RMNB: русский из «Динамо» и парень по имени Медведь. Не Овечкин ли их выбирает?

Автор блога Russian Machine never breaks (RMNB) Иан Оланд поиронизировал над выбором «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ.

«Сегодня „Кэпиталз“ выбрали русского из „Динамо“ и малыша по кличке Медведь. Игроков точно выбирает не Овечкин?» — написал Оланд в «твиттере».

Речь идёт о Богдане Тринееве и Беаре Хьюзе.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, нападающий Егор Чинахов под 21-м, форвард Марат Хуснутдинов под 37-м, защитник Ян Кузнецов под 50-м, Василий Пономарёв под 53-м, Егор Соколов под 61-м, Александр Никишин под 69-м, Даниил Гущин под 76-м, Максим Грошев под 85-м.



После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой запланированы на 7 октября.