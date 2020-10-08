Соколов: драфт-2020 был моим последним шансом. Хочу всем показать, кто такой Егор Соколов

Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями после выбора «Оттавой Сенаторз» под общим 61-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Последним российским хоккеистом, выбранным «Оттавой» на драфте до этого, был Руслан Башкиров. Это случилось в 2007 году.
«То, что меня выбрали на драфте, для меня многое значит. Дважды этого не произошло, и вот теперь на третьем драфте случилось. Это был мой последний шанс. Хочу доказать людям, что они не ошиблись, когда выбрали меня. Это первый шаг в моём большом путешествии в НХЛ. И теперь я очень хочу помочь «Оттаве» стать лучше. Я хочу всем показать, кто такой Егор Соколов», — приводит слова Соколова официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне, выступая за Кейп Бретон, форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб. Соколов стал восьмым россиянином на проходящем драфте.
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