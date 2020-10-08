Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Соколов: драфт-2020 был моим последним шансом. Хочу всем показать, кто такой Егор Соколов

Соколов: драфт-2020 был моим последним шансом. Хочу всем показать, кто такой Егор Соколов
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями после выбора «Оттавой Сенаторз» под общим 61-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Последним российским хоккеистом, выбранным «Оттавой» на драфте до этого, был Руслан Башкиров. Это случилось в 2007 году.

«То, что меня выбрали на драфте, для меня многое значит. Дважды этого не произошло, и вот теперь на третьем драфте случилось. Это был мой последний шанс. Хочу доказать людям, что они не ошиблись, когда выбрали меня. Это первый шаг в моём большом путешествии в НХЛ. И теперь я очень хочу помочь «Оттаве» стать лучше. Я хочу всем показать, кто такой Егор Соколов», — приводит слова Соколова официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне, выступая за Кейп Бретон, форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб. Соколов стал восьмым россиянином на проходящем драфте.

23 россиянина выбраны на драфте юниоров НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020