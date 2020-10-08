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«Аризона» подтвердила, что Тейлор Холл выйдет на рынок свободных агентов

«Аризона» подтвердила, что Тейлор Холл выйдет на рынок свободных агентов
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» подтвердил, что не будет подписывать новый контракт с форвардом Тейлором Холлом, информирует The Score. Таким образом, 28-летний игрок станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок, который откроется 9 октября.

Сообщалось, что с начала этой недели «Койотс» вели переговоры об обмене на хоккеиста в другой клуб. По истекающему контракту его средняя зарплата составляет $ 6 млн за сезон. В конце июля сообщалось, что «Аризона» предложила Холлу соглашение на пять лет со средней зарплатой $ 7,25 млн за сезон.

Прошедший сезон Холл начинал в «Нью-Джерси Дэвилз». В середине декабря 2019 года нападающего обменяли в «Аризону Койотс» на трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. В 65 встречах регулярного чемпионата он набрал 52 (16+36) очка.

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