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Новый генменеджер «Аризоны»: чтобы оставить Холла, придётся проявить творческий подход

Новый генменеджер «Аризоны»: чтобы оставить Холла, придётся проявить творческий подход
Хоккей / НХЛ 0

Новый генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о ситуации с форвардом Тейлором Холлом, который может выйти на рынок свободных агентов.

«Придётся проявить творческий подход, чтобы оставить его. Так мы и поступим. Не хотим терять такого таланта. Это очень хороший игрок, но нам придётся хорошенько подумать, что мы можем предпринять. Этим мы займёмся до открытия рынка свободных агентов. Рассмотрим все возможности», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

После завершения сезона НХЛ 28-летний Холл может стать неограниченно свободным агентом. По его текущему контракту средняя зарплата составляет $ 6 млн за сезон. Сообщалось, что клуб предлагал 28-летнему игроку контракт на пять лет со средней зарплатой $ 7,25 млн за сезон.

«Аризона» хочет подписать Холла на пять лет с кэпхитом $ 7,25 млн. Возможны торги
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