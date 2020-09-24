Новый генменеджер «Аризоны»: чтобы оставить Холла, придётся проявить творческий подход

Новый генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о ситуации с форвардом Тейлором Холлом, который может выйти на рынок свободных агентов.
«Придётся проявить творческий подход, чтобы оставить его. Так мы и поступим. Не хотим терять такого таланта. Это очень хороший игрок, но нам придётся хорошенько подумать, что мы можем предпринять. Этим мы займёмся до открытия рынка свободных агентов. Рассмотрим все возможности», – цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.
После завершения сезона НХЛ 28-летний Холл может стать неограниченно свободным агентом. По его текущему контракту средняя зарплата составляет $ 6 млн за сезон. Сообщалось, что клуб предлагал 28-летнему игроку контракт на пять лет со средней зарплатой $ 7,25 млн за сезон.
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