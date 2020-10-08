Альянс Алиу и Кейна разорвал отношения с НХЛ. Ранее они просили от лиги $ 100 млн

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) сообщил, что будет действовать отдельно и независимо от НХЛ. Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кейн.

«Альянс хоккейного разнообразия благодарен общественности за оказанную нам поддержку. К сожалению, поддержка, которую мы надеялись получить от НХЛ, не была оказана. Вместо этого НХЛ сосредоточилась на действиях, которые, казалось, были направлены на то, чтобы уйти от важных разговоров о расе, необходимых в игре.

Много месяцев мы ждали ответа на наше предложение, основанное на здравом смысле, и стало ясно, что НХЛ не готова брать на себя какие-либо обязательства по прекращению системного расизма в хоккее. Хотя мы разочарованы, HDA будет действовать отдельно и независимо от НХЛ, будет реализовывать необходимые образовательные программы и изменения в спорте, стремиться быть образцом для подражания для молодежи в цветных сообществах, которая хочет играть в хоккей», – говорится в заявлении.

По информации журналиста Рика Уайстхэда, ранее альянс хотел получить от лиги $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.