Сергачёв: мой приоритет — играть в «Тампе» до конца карьеры
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался касательно нового контракта с клубом, а также похвалил своего партнёра по команде Никиту Кучерова.
«Много было хейта в сторону Никиты в последние несколько лет. Это было ожидаемо, что человек возьмёт Кубок и покажет всему миру, как он хотел выиграть. Он молодец.
Мой приоритет — играть в «Тампе», пока не закончу с хоккеем, до 40 лет, до старости. Готов играть за команду до конца карьеры. Готов ли ужаться по деньгам? Это уже агентские дела. Пока ничего не могу сказать. Надеюсь, что мы подпишемся.
Джон Купер — нестандартный тренер. Он всегда с командой, никогда психологически не напрягает. Очень сильный специалист», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».
«Тампа» вскоре начнёт переговоры с Сергачёвым и Чирелли по новым контрактам
- 8 октября 2020
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