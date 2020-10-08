«Коламбус» выставит Веннберга на драфт отказов, чтобы выкупить контракт

«Коламбус Блю Джекетс» выставит на драфт отказов нападающего Александера Веннберга, чтобы выкупить его контракт. Об этом сообщает The Athletic.

У 26-летнего Веннберга оставалось три года по контракту с зарплатой $ 4,9 млн. Соглашение было подписано в 2017 году.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 5 голов и 17 результативных передач при показателе полезности «-5» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард набрал 5 (3+2) в 10 матчах.

Ранее «Блю Джекетс» подписали двухлетний контракт с Максом Доми. Форвард был обменян в «Коламбус» из «Монреаль Канадиенс». В обратном направлении проследовал форвард Джош Андерсон. Кроме того «Блю Джекетс» получили выбор в третьем раунде драфта-2020. Доми в свою очередь был ограниченно свободным агентом.