«Монреаль» подписал 7-летний контракт на сумму $ 38,5 млн с Джошем Андерсоном

«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявил о заключении 7-летнего контракта с 26-летним канадским форвардом Джошем Андерсоном на общую сумму в $ 38,5 млн ($ 5,5 млн в год).

Напомним, что Джош Андерсон оказался в «Монреале» 6 октября в результате обмена ограниченно свободного агента Макса Доми в «Коламбус Блю Джекетс».

В 2017 году Джош Андерсон подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму в $ 5,55 млн ($ 1,85 млн в год). В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 26 матчей, набрав 4 (1+3) очка, заработав коэффициент полезности «-8».

Андерсон был задрафтован «Коламбусом» в 2012 году в 4-м раунде под 4-м пиком (общий 95-й номер). В 2014 году он дебютировал в НХЛ за «Блю Джекетс», в составе которого выступал на протяжении 6 сезонов.

Всего за карьеру в НХЛ 26-летний форвард принял участие в 267 встречах, в которых набрал 115 (65+50) очков при показателе полезности «+27».