Худобин: слова Величкина пропускал мимо ушей. Он может сказать одно, а думать другое

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на слова бывшего вице-президента магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что всегда верил во вратаря.
«Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В своё время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям.
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов? Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят. Я всегда говорил, что приеду в сборную России», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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