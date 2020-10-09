Худобин: слова Величкина пропускал мимо ушей. Он может сказать одно, а думать другое

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на слова бывшего вице-президента магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что всегда верил во вратаря.

«Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В своё время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям.

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов? Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят. Я всегда говорил, что приеду в сборную России», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Величкин: всегда верил в Худобина и понимал, что он найдёт себе место в НХЛ