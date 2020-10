«Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай». Откровенное интервью с Худобиным

34-летний голкипер Антон Худобин стал одной из главных сенсаций завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли, здорово сыграв за «Даллас». Но теперь контракт россиянина со «звёздами» закончился, а новый по-прежнему не подписан. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Худобин рассказал о сложных переговорах со «Старз», финальной серии с «Тампой», американской политике, фотографии с пивом и раками, а также об отношении к словам Геннадия Величкина.

«Сложно постоянно жить в роли жертвы»

— Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что вы выходите на рынок свободных агентов. Ваш комментарий?

— Посмотрим, как будет складываться ситуация, как «Даллас» дальше себя поведёт и проявит. Если не будет никаких сдвигов, то да, я выхожу на рынок свободных агентов.



— Вам сделали какое-то предложение?

— Да, клуб сделал предложение, я и мой представитель (интересы Худобина в НХЛ представляет североамериканский агент Кент Хьюз – Прим. «Чемпионата) продолжаем переговоры. Понимаете, я всю жизнь шёл всем навстречу, мне всегда говорили, что надо чем-то пожертвовать. Мы хотим договориться. Я могу подвинуться по деньгам, но и вы подвиньтесь. Повторюсь, агент общается. Сложно постоянно жить в роли жертвы. Хочется, чтобы меня тоже поняли.



— Тем более вы провели свой лучший плей-офф в карьере.

— В любой ситуации можно поторговаться. Когда выходишь на рынок свободных агентов, ты знаешь себе цену. Я не прошу какие-то умопомрачительные деньги и условия. Прошу то, что считаю правильным. Посмотрим, чем всё в итоге закончится.

— Вы хотите получить более-менее долгосрочный контракт?

— Да. Моё желание – это игра в НХЛ. В КХЛ сейчас идёт сезон, мыслей о возвращении в Россию не было. Посмотрим, когда начнётся сезон в НХЛ. Думаю, что в середине или конце января. Идёт вторая волна пандемии, в Северной Америке тоже хватает заражённых. Не факт, что клубам разрешат заполнять арены, а снова играть без болельщиков станет огромным убытком для владельцев команд. Они и так уже понесли огромные убытки.

«Сказал Василевскому: «Отдыхайте, кайфуйте и празднуйте. Вы заслужили»

— Считаете ли вы «Даллас» главной сенсацией завершившегося плей-офф и как команда отреагировала на декабрьское увольнение Джима Монтгомери?

— Увольнение Монтгомери стало для нас сюрпризом. Всё случилось буквально за сутки. Но мы должны принимать решение руководства. Сезон шёл нормально, а новые тренеры внесли в работу свои коррективы, мы хорошо потрудились летом. Многие думали, что мы не дойдём до финала, нас считали аутсайдерами во всех четырёх сериях. Главное, что мы сами верили в себя и сразу сказали, что приехали сюда надолго.



— Отсюда и ваша знаменитая фраза в раздевалке: «We are not going home»?

— На самом деле, это не моя фишка. Эту фразу говорил наш тренер ещё во втором раунде, когда бились с «Колорадо». Боунесс сказал буквально следующее: «Ребят, лично я не собираюсь отсюда быстро уезжать». Так что это общая фраза.

— Понятно, что «Тампа» — очень мощная команда. Но всё равно не могу не спросить, чего вам больше всего не хватило для победы?

— Скорее, кого. Начнём с того, что «Тампа» действительно сильная и слаженная команда. Они в этой ситуации оказываются уже не первый год. «Молнии» всегда были заряжены на успех, старались играть правильно, но обжигались. Теперь они поработали и исправили все свои ошибки. Кого не хватило нам? Нас подвели травмы, но без них в плей-офф никуда. Вылетели Блейк Комо и Радек Факса – два человека, закрывавших меньшинство. Серьёзную травму получил Джейсон Дикинсон. Наверняка и у «Тампы» были травмы.



— На послематчевых рукопожатиях вы тепло поприветствовали голкипера «Тампы» Андрея Василевского и что-то ему сказали. Что, если не секрет?

— Я поздравил Андрея с победой, сказал, что они молодцы. Добились того, к чему так долго шли. Теперь, говорю, отдыхайте, кайфуйте и празднуйте. Вы заслужили. Он меня тоже поблагодарил, сказал, что я здорово сыграл в плей-офф, тащил команду.

— Не было сомнений, что выиграй «Даллас» финальную серию, самым ценным игроком плей-офф признали бы вас. Думали об этом?

— Честно скажу, что концентрировался на играх. Дали бы – здорово, нет – значит нет. Вот такое было отношение. Разговоров всегда много ходит. Хотя я был удивлён итоговым выбором («Конн Смайт» получил защитник «Тампы» Виктор Хедман – Прим. «Чемпионата»). Мы с ребятами в раздевалки думали, что лучшим признают Никиту Кучерова или Брейдена Пойнта.

«Я играл с травмой. Можно даже сказать, что с двумя»

— Как общались с перенёсшим травму Беном Бишопом?

— Прекрасно общались весь плей-офф. Он меня поздравлял после побед и подбадривал после неудачных матчей. Всё отлично, в дружеском и позитивном ключе.



— Из «Тампы» в своё время его вытеснил именно Андрей Василевский.

— Да, я знаю.



— Александр Радулов в традиционной для себя манере заводил «Даллас»?

— Саша отлично нас заводил! Радулов всегда умеет найти правильные слова, поддержать партнёров. В каким-то моментах он говорил, что давайте расслабимся, а когда-то покрикивал или даже орал. Этот человек настоящий лидер.



— Вы понимали, что для вас, да и для многих других возрастных игроков команды этот шанс мог стать последним, чтобы завоевать Кубок Стэнли?

— Могу сказать, что мы бились до конца. Посмотрите, как наши лидеры бросались под шайбу в овертайме! Как, например, Джо Павелски заблокировал бросок в игре с «Тампой». Играли от сердца, как могли. Многие ребята выходили с травмами как на последний бой. Я тоже играл с травмой. Можно даже сказать, что с двумя. Осложнений и уколов, слава богу, не было.



— Вы впервые за карьеру стали первым номером в плей-офф, получили такой классный шанс и сполна проявили себя. Какие эмоции ощущали?

— Это просто здорово! Когда ты не играешь или болеешь, то больше устаёшь морально. У меня же случился эмоциональный подъём, я постоянно находился в движении. Когда ты сидишь, то наоборот, зачастую перегораешь. В голову лезут мысли, что ты внёс слишком маленький вклад в общую победу. Про меня же можете прямо так и написать: кайфанул по полной!

Антон Худобин

«Хотел бы я ещё жить и играть так? Нет, вообще никак»

— Некоторые хоккеисты сравнивали «пузыри» в плей-офф с тюрьмой и очень страдали от такого «заключения». Какими были ваши впечатления, ведь вы пробыли в «пузыре» дольше всех? Действительно ли могли быть отрезки в несколько дней, когда вы не выходили на улицу?

— Было время, когда не выходили. Либо игры шли, либо погода резко менялась, никто не хотел заболеть. Бывало, что по пять дней не выходили из гостиницы или же жили по графику «отель – арена, арена – отель». Хотел бы я ещё жить и играть так? Нет, вообще никак. НХЛ всё организовала хорошо, были созданы все условия, но мы ждали только тренировок и игр. У меня нет жены и детей, а у семейных ребят всё намного сложнее. Им было вдвойне тяжело. Я же постоянно общался по телефону с родителями, с друзьями.



— Когда в финальной серии вы играли два матча подряд, то в прессе писали, что вы сами попросили об этом тренера. Это правда? Насколько это было трудно — два матча за сутки?

— Тренеры мне позвонили после игры, спросили, как я себя чувствую. Я ответил, что чувствую прекрасно и сыграю так, как нужно сыграть. Но отметил, что я не тренер, так что решение за вами. В итоге Рик Боунесс и его помощники сделали выбор в мою пользу. Скажу честно, что после второй игры и овертайма я очень сильно устал. Пришлось съесть побольше бананов и выпить солёной воды.

«Это же русская традиция: пиво, баня, раки»

— Ваша фотография с кружкой пива и тарелкой раков стала настоящим хитом в соцсетях нынешним летом и осенью. Не хотите как-то модернизировать и повторить этот кадр?

— Слушайте, это фото было сделано семь лет назад! Это ведь нужно было не полениться, найти мою страницу в «Инстаграме», пролистать почти в самое начало… Я тогда жил в Магнитогорске, летом мы с друзьями захотели нормально отдохнуть. Еле нашли раков, налили пива. Это же русская традиция: пиво, баня, раки. Но именно сейчас это фото почему-то все подхватили. Пожалуйста, мне ведь не жалко.

— Некоторые европейские игроки — Юхан Хедберг, Роман Йози — отмечают, что жизнь в Америке при президенте Дональде Трампе сильно изменилась к худшему. Вы живёте в США уже 13 лет. Согласны с тем, что всё изменилось в худшую сторону?

— Не особо слежу за политикой. Слышал тут недавно, что есть какой-то кандидат в президенты и если его выберут, то станет хуже, чем при Трампе. Извините, но забыл его фамилию.



— Наверное, имелся ввиду кандидат от демократов Джо Байден.

— Да, точно. Но есть и те люди, которые считают наоборот и хвалят Байдена. В общем, у каждого своё мнение. Кто-то за республиканцев, другие за демократов. Я в свою очередь стараюсь в эти дела особо не лезть.



— А вот Илья Брызгалов очень любит поговорить о политике.

— Да, он любит, а я сильно политикой не интересуюсь. Даже в России я не слишком слежу за выборами. Думаю, что всё, что происходит наверху, преподносится в новостях совершенно иначе. Это совсем другой мир.

«Слова Величкина пропускал мимо ушей»

— Как вы отнеслись к словам бывшего вице-президента магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что он всегда верил в вас? Мне показалось, что Величкин лукавит.

— Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В своё время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям.



— Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов тоже списывал вас со счетов. Лично помню, как он говорил, что Худобин сборной сейчас не подходит, что есть вратари сильнее.

— Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят, как хотят.



— Но если вас теперь позовут в сборную России, вы приедете?

— Я всегда говорил, что приеду.