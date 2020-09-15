Величкин: всегда верил в Худобина и понимал, что он найдёт себе место в НХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал достижение вратаря «Далласа» Антона Худобина, который вместе со своей командой вышел в финал Кубка Стэнли.
«Я очень рад за Антошку, считаю его всё-таки нашим. Несмотря на то, что он родом из Казахстана и воспитанник казахстанского хоккея, он молоденьким к нам пришёл и все хоккейные азы постигал в Магнитогорске.
Ожидал ли, что он сможет добиться такого результата? Нет, я не ожидал, но я понимал, что Антон вполне хороший голкипер, учитывая его характер и устремлённость. Я очень близко его знаю, он долгое время дружил с моим сыном, поэтому я в него всегда верил.
Когда он уехал в Америку, я понимал, что он себе там найдёт место. Но чтобы замахнуться на Кубок Стэнли и быть основным вратарём — это фантастика, я безмерно рад за него. Отправил ли я ему эсэмэску? Я думаю, что нужно дождаться финала, а потом будут СМС, поздравления и всё на свете», — цитирует Величкина Sport24.
- 15 сентября 2020
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