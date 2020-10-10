Лундквист: рад оказаться с Овечкиным на одной стороне баррикад. Он по-прежнему хорош

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист признался, что рад играть в одной команде с Александром Овечкиным.

«Это что-то невероятное! Мы столько лет играли друг против друга. Очень уважаю Овечкина за то, чего он добился. Он один из тех хоккеистов, кого очень трудно остановить. Посмотрите видео его игры, это говорит само за себя. Было весело выступать против Овечкина столько лет. И было забавно позвонить ему на днях, поболтать о новом сезоне. Очень здорово играть в одной команде с Ови, он по-прежнему хорош. На льду виден весь его характер. С нетерпением жду, когда мы окажемся в одной команде.

Единственное, что сказал Овечкину, — не буду проводить с тобой тренировки один на один, когда ты щелкаешь по моим воротам. Его щелчок слишком силён, и я отказываюсь от этого испытания. У них так много мастеровитых игроков! Но даже на их фоне Ови выделяется. Я столько лет играл против Овечкина, что теперь рад оказаться с ним по одну сторону баррикад», — приводит слова Лундквиста пресс-служба лиги.