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НХЛ может открыть новый сезон матчем на льду горного озера с яркой водой

НХЛ может открыть новый сезон матчем на льду горного озера с яркой водой
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность открытия сезона-2020/2021 матчем на льду озера Луиз в провинции Альберта. Этот небольшой водоём, расположенный в национальном парке Банф в Канаде на юге канадских Скалистых гор, известен необычно яркой окраской воды. Вода в нём приобрела изумрудный оттенок благодаря горной породе, приносимой ручьями с ледников.

Как сообщает Toronto Star, обсуждения находятся на предварительной стадии. Дополнительной трудностью для НХЛ может стать туристическая популярность этого места в рождественские праздники. Напомним, возможной датой старта нового сезона считается 1 января 2021 года.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Новый сезон НХЛ может пройти в 4-6 «пузырях»
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