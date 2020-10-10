НХЛ может открыть новый сезон матчем на льду горного озера с яркой водой

Национальная хоккейная лига рассматривает возможность открытия сезона-2020/2021 матчем на льду озера Луиз в провинции Альберта. Этот небольшой водоём, расположенный в национальном парке Банф в Канаде на юге канадских Скалистых гор, известен необычно яркой окраской воды. Вода в нём приобрела изумрудный оттенок благодаря горной породе, приносимой ручьями с ледников.

Как сообщает Toronto Star, обсуждения находятся на предварительной стадии. Дополнительной трудностью для НХЛ может стать туристическая популярность этого места в рождественские праздники. Напомним, возможной датой старта нового сезона считается 1 января 2021 года.

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