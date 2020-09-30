Новый сезон НХЛ может пройти в 4-6 «пузырях»

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге может пройти в четырёх-шести «пузырях», сообщает TSN.
В данный момент лига вместе с профсоюзом игроков занимается разработкой плана сезона-2020/2021. Один из вариантов его проведения — организация четырёх-шести «пузырей», предпочтительно в тех городах, где на трибуны допустят болельщиков. Предполагается, что хоккеисты будут находиться в «пузырях» две недели, после чего им будет разрешено на неделю уехать к семье. В таком режиме каждая команда сможет провести примерно 12 матчей в месяц.
Розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ-2019/2020 был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Летом стартовал плей-офф, который прошёл в двух «пузырях» — закрытых территориях, на которых безвылазно находились игроки и персонал всех команд. «Пузыри» находились в канадских городах Торонто и Эдмонтон.
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