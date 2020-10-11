Джоуи Андерсон перешёл в «Торонто» из «Нью-Джерси»

Нападающий Джоуи Андерсон, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс». Он был обменян на шведского форварда Андреаса Йонссона, сообщается в «твиттере» «Торонто».

В сезоне 2019/2020 Андерсон провёл за «Нью-Джерси» 18 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 3 передачи, суммарно набрав 7 очков. В последний раз американец выходил на лёд ещё 11 марта, в матче с «Питтсбург Пингвинз» — в плей-офф «Дэвилз» не участвовали.

Кроме того, Джоуи Андерсон — обладатель бронзовой медали молодёжного чемпионата мира 2018 года. Он был выбран «Нью-Джерси» под общим 73-м номером в третьем раунде драфта 2016 года.

Ранее российский защитник Никита Задоров перешёл из «Колорадо» в «Чикаго».