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Валерий Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» на два года и $ 5 млн

Валерий Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» на два года и $ 5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Валерий Ничушкин продлил контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своей странице в «Твиттере».

Соглашение подписано на два года. В среднем за сезон Ничушкин будет получать $ 2,5 млн. Общая сумма сделка составит $ 5 млн.

В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «+26» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Ничушкин сыграл 15 матчей, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу и показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.

Ничушкин стал игроком «Колорадо» в 2019 году. В 2013 году он был выбран в первом раунде драфта под общим 10-м номером клубом «Даллас Старз», за который играл с 2013 по 2016 и с 2018 по 2019 годы. В КХЛ выступал за «Трактор», «Динамо» и ЦСКА.

Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч
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