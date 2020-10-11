Бурмистров: «Ак Барс» должен был помочь Ахтямову хорошо сыграть первый матч. Не получилось

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).
«Защитники хорошо сыграли в своей зоне. Я успел поднять клюшку защитнику, Андрей Педан прострелил шайбу, и я убежал к воротам. А там уже получилось переиграть вратаря, – прокомментировал он гол. – Тяжёлый матч, «Нефтехимик» хорошо играл. Мы с чем-то не справились, мало лезли на ворота, поэтому и счёт такой. Мы с первого периода должны были играть активнее, говорили об этом, но не получалось.
Потом Билялов получил травму, вышел Ахтямов, надо было помочь ему сыграть хорошо свой первый матч в КХЛ. К сожалению, не получилось. Мы – максималисты, всегда хочется выигрывать. Сегодня где-то не получилось, поговорим с тренерами и поработаем над ошибками», – цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.
- 11 октября 2020
-
11:49
-
11:20
-
11:02
-
10:56
-
10:20
-
10:10
-
09:52
-
09:29
-
09:20
-
08:51
-
08:28
-
08:19
-
08:12
-
08:07
-
08:02
-
07:13
-
03:03
-
02:45
-
02:09
-
00:51
-
00:13
- 10 октября 2020
-
23:56
-
23:49
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:02
-
22:48
-
22:31
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:36
-
21:17
-
21:09