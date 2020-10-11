Бурмистров: «Ак Барс» должен был помочь Ахтямову хорошо сыграть первый матч. Не получилось

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

«Защитники хорошо сыграли в своей зоне. Я успел поднять клюшку защитнику, Андрей Педан прострелил шайбу, и я убежал к воротам. А там уже получилось переиграть вратаря, – прокомментировал он гол. – Тяжёлый матч, «Нефтехимик» хорошо играл. Мы с чем-то не справились, мало лезли на ворота, поэтому и счёт такой. Мы с первого периода должны были играть активнее, говорили об этом, но не получалось.

Потом Билялов получил травму, вышел Ахтямов, надо было помочь ему сыграть хорошо свой первый матч в КХЛ. К сожалению, не получилось. Мы – максималисты, всегда хочется выигрывать. Сегодня где-то не получилось, поговорим с тренерами и поработаем над ошибками», – цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.