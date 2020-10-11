Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Клиффорд подписал двухлетний контракт на $ 2 млн с «Сент-Луисом»

Клиффорд подписал двухлетний контракт на $ 2 млн с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кайлом Клиффордом. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на два года. Общая сумма сделки составит $ 2 млн.

По ходу минувшего сезона Клиффорд сменил «Лос-Анджелес Кингз» на «Торонто Мэйпл Лифс». В 69 матчах регулярного чемпионата он забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-7». За «Торонто» в 5 матчах плей-офф не набрал ни одного очка.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 676 матчей. Он забросил 61 шайбу и отдал 71 результативную передачу при показателе полезности «-13» и 842 минутах штрафа. Клиффорд был выбран «Лос-Анджелесом» во втором раунде под общим 35-м номером на драфте-209.

«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020