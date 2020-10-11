Клиффорд подписал двухлетний контракт на $ 2 млн с «Сент-Луисом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кайлом Клиффордом. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на два года. Общая сумма сделки составит $ 2 млн.
По ходу минувшего сезона Клиффорд сменил «Лос-Анджелес Кингз» на «Торонто Мэйпл Лифс». В 69 матчах регулярного чемпионата он забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-7». За «Торонто» в 5 матчах плей-офф не набрал ни одного очка.
За карьеру в НХЛ форвард провёл 676 матчей. Он забросил 61 шайбу и отдал 71 результативную передачу при показателе полезности «-13» и 842 минутах штрафа. Клиффорд был выбран «Лос-Анджелесом» во втором раунде под общим 35-м номером на драфте-209.
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