Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом

«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании 29-летнего американского экс-защитника «Бостон Брюинз» Тори Крюга.

Контракт с игроком будет заключён сроком на 7 лет на общую сумму в $ 45,5 млн ($6,5 млн в год). Свой последний контракт с «Бостоном» Крюг подписал в 2016 году сроком на 4 года на сумму в $ 21 млн ($ 5,25 млн).

Тори Крюг дебютировал в НХЛ в 2011 году и с тех пор провёл за «Бостон Брюинз» 9 сезонов. В регулярном сезоне-2019/2020 ему удалось отыграть 61 встречу, набрав 49 (9+40) очков при коэффициенте полезности «-4».

Всего в НХЛ на его счету 523 игры, в которых Тори набрал 337 (67+270) очков при коэффициенте полезности «+23».

Ранее стало известно, что «Бостон Брюинз» пытался сохранить Тори Крюга и предлагал 29-летнему американцу контракт на шесть лет с зарплатой в $ 6,5 млн в год.

TSN: Крюг отказался от многолетнего контракта с «Бостоном» с зарплатой в $ 6,5 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020