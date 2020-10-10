«Сент-Луис» подписал 7-летний контракт на $ 45,5 млн с защитником Тори Крюгом

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании 29-летнего американского экс-защитника «Бостон Брюинз» Тори Крюга.
Контракт с игроком будет заключён сроком на 7 лет на общую сумму в $ 45,5 млн ($6,5 млн в год). Свой последний контракт с «Бостоном» Крюг подписал в 2016 году сроком на 4 года на сумму в $ 21 млн ($ 5,25 млн).
Тори Крюг дебютировал в НХЛ в 2011 году и с тех пор провёл за «Бостон Брюинз» 9 сезонов. В регулярном сезоне-2019/2020 ему удалось отыграть 61 встречу, набрав 49 (9+40) очков при коэффициенте полезности «-4».
Всего в НХЛ на его счету 523 игры, в которых Тори набрал 337 (67+270) очков при коэффициенте полезности «+23».
Ранее стало известно, что «Бостон Брюинз» пытался сохранить Тори Крюга и предлагал 29-летнему американцу контракт на шесть лет с зарплатой в $ 6,5 млн в год.
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