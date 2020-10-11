Задоров: «Чикаго» — великий клуб, где я смогу раскрыться ещё больше как игрок

Защитник Никита Задоров прокомментировал свой обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Чикаго Блэкхоукс».

«Всё в моих руках, если я выйду и буду стабильно с начала сезона показывать свою игру, тогда не возникнет проблем, чтобы заключить долгосрочную сделку. Никуда не уходят мои обязанности в защите. Все поняли в последние два сезона, что я могу играть против лучших хоккеистов мира. Закрывать их, нейтрализовывать. При этом могу забить, когда нужно. Набрать очки. Но пока мне никто не говорил, что я буду в первой или второй паре «Чикаго». Такого в НХЛ нет. Ты выходишь, доказываешь, выгрызаешь своё место в составе.

Мне приятно, что команда меня очень хотела, интересовалась мной три года. И вот «Блэкхокс» получили нужного им игрока. «Чикаго» — великий клуб с хорошей историей. Я очень рад, что всё так произошло. Это хорошая команда для меня, где я смогу раскрыться ещё больше как игрок. Меня та травма чуть останавливала в последние два года. Я очень рад, что наконец-то сделал операцию. И в следующем сезоне, надеюсь, у меня не будет никаких проблем с бросками, силовыми приемами, драками», — приводит слова Задорова пресс-служба НХЛ.