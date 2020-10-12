Шмидт может быть обменян из «Вегаса» во «Флориду», ради подписания Пьетранджело

Журналист FOX Sports Энди Стриклэнд сообщил в «Твиттере» возможный сценарий, при котором 30-летний экс-защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, вышедший на рынок свободных агентов, может оказаться в составе «Вегас Голден Найтс».

«Слышал, что Нейт Шмидт будет обменян во «Флориду», чтобы создать необходимое пространство под потолком зарплат для подписания Алекса Пьетранджело», — написал журналист в «Твиттере».

29-летний американский защитник Нейт Шмидт в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провёл 59 встреч за «Вегас Голден Найтс», в которых набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+11». Всего в НХЛ на его счету 140 (29+111) результативных баллов в 396 матчах при коэффициенте полезности «+88».

Перед сезоном-2019/2020 Нейт Шмидт заключил 6-летнюю сделку с «Вегасом» на общую сумму $35,7 млн ($5,95 млн за сезон), срок которой истекает в 2025 году.