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Паскуале, Лехтонен и Макеев — лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ

Паскуале, Лехтонен и Макеев — лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков пятой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём был признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший три победы в трёх матчах недели, одну из них на ноль. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых было отражено 96%. Коэффициент надежности составил 0,98.

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший с командой две победы в двух матчах. В этих встречах Лехтонен набрал 5 (2+3) очков (лучший результат недели для защитников), не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Лехтонен нанёс 14 бросков по воротам соперника, совершил один силовой приём. Среднее игровое время составило 20 минут и 49 секунд.

Лучший нападающий недели — Алексей Макеев («Автомобилист»), одержавший с командой две победы в трёх матчах. В этих встречах Макеев набрал 6 (2+4) очков (лучший результат недели для форвардов). Макеев нанёс шесть бросков по воротам, совершил два силовых приёма. Среднее игровое время составило 17 минут и 12 секунд.

Лучшим новичком недели был признан Антон Малышев («Локомотив»), набравший 2 (0+2) очка и одержавший с командой три победы в трёх матчах. 20-летний защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». На счету Малышева три силовых приёма, одно заработанное удаление. Среднее игровое время составило 13 минут ровно.

Ежов, Бэйлен, Йенсен и Чинахов — лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ
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