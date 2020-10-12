Паскуале, Лехтонен и Макеев — лучшие игроки шестой недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков пятой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём был признан Эдвард Паскуале («Локомотив»), одержавший три победы в трёх матчах недели, одну из них на ноль. По его воротам было нанесено 75 бросков, из которых было отражено 96%. Коэффициент надежности составил 0,98.



Лучшим защитником стал Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший с командой две победы в двух матчах. В этих встречах Лехтонен набрал 5 (2+3) очков (лучший результат недели для защитников), не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Лехтонен нанёс 14 бросков по воротам соперника, совершил один силовой приём. Среднее игровое время составило 20 минут и 49 секунд.



Лучший нападающий недели — Алексей Макеев («Автомобилист»), одержавший с командой две победы в трёх матчах. В этих встречах Макеев набрал 6 (2+4) очков (лучший результат недели для форвардов). Макеев нанёс шесть бросков по воротам, совершил два силовых приёма. Среднее игровое время составило 17 минут и 12 секунд.



Лучшим новичком недели был признан Антон Малышев («Локомотив»), набравший 2 (0+2) очка и одержавший с командой три победы в трёх матчах. 20-летний защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». На счету Малышева три силовых приёма, одно заработанное удаление. Среднее игровое время составило 13 минут ровно.

Ежов, Бэйлен, Йенсен и Чинахов — лучшие игроки пятой недели регулярного чемпионата КХЛ