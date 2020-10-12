Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв пропускает матч с ЦСКА
«Металлург» и ЦСКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:2 в пользу магнитогорского клуба.
Главный тренер хозяев Илья Воробьёв пропускает этот матч. 45-летний специалист не присутствует на тренерской скамейке «Металлурга». О причинах его отсутствия не сообщается.
В 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ уральский клуб набрал 20 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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