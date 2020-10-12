«Витязь» отыгрался с 0:2 и переиграл хабаровский «Амур»
«Витязь» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 5:0, 1:1) в пользу подмосковного клуба.
Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Александр Сёмин, в его активе один гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Джастин Дэнфорт (1+1), Александр Дергачёв (1+1), Дмитрий Лугин (1+1) и Маттиас Теденбю (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Амур» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 14 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Рассказов (Бутузов, Терещенко) – 10:04' (5x5) 0:2 Гиздатуллин (Якупов) – 18:15' (5x5) 1:2 Лугин – 24:37' (бул) 2:2 Гребенщиков (Ларичев) – 25:13' (5x5) 3:2 Дергачёв (Сёмин, Лугин) – 25:52' (5x5) 4:2 Сёмин (Теденбю) – 32:28' (5x4) 5:2 Теденбю (Дэнфорт, Сёмин) – 37:59' (5x4) 5:3 Зогорна (Пьянов) – 57:53' (5x5) 6:3 Дэнфорт (Дергачёв) – 59:58' (en)
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