«Витязь» отыгрался с 0:2 и переиграл хабаровский «Амур»

«Витязь» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 6:3 (0:2, 5:0, 1:1) в пользу подмосковного клуба.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Александр Сёмин, в его активе один гол и две результативные передачи. По два очка в составе победителей набрали Джастин Дэнфорт (1+1), Александр Дергачёв (1+1), Дмитрий Лугин (1+1) и Маттиас Теденбю (1+1).

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Амур» в Казани — с местным «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 14 октября.