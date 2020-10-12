«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Куньлунь»

«Спартак» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Олега Знарка.

По три очка в составе победителей набрали Илья Талалуев (2+1) и Михаил Юньков (1+2). Самыми результативными игроками у гостей стали Итан Верек (1+1) и Сэм Лёфквист (1+1).

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Таким образом, московский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 14 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» 15 октября в Мытищах — с уфимским «Салаватом Юлаевым».