«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Куньлунь»
«Спартак» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Олега Знарка.
По три очка в составе победителей набрали Илья Талалуев (2+1) и Михаил Юньков (1+2). Самыми результативными игроками у гостей стали Итан Верек (1+1) и Сэм Лёфквист (1+1).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, московский клуб прервал серию из трёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 14 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» 15 октября в Мытищах — с уфимским «Салаватом Юлаевым».
КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Верек (Шинкарук, Уэллман) – 02:59' (5x4) 1:1 Талалуев (Мусин, Юньков) – 04:56' (5x5) 2:1 Вишневский (Зубов, Широков) – 09:33' (5x4) 3:1 Талалуев (Цыплаков, Юньков) – 10:10' (5x5) 4:1 Круженков (Никишин, Талалуев) – 21:54' (5x5) 5:1 Зубов (Широков) – 27:24' (5x4) 5:2 Фрэм (Фу) – 32:40' (5x5) 5:3 Лёфквист (Верек) – 50:29' (5x5) 5:4 Локхарт (Лёфквист, Педан) – 58:54' (6x5) 6:4 Юньков – 59:09' (en)
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