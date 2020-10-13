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Хоккейный клуб «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского

Хоккейный клуб «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Главный тренер Александр Андриевский покидает клуб, исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте в Западной конференции. После 13 матчей в нынешнем регулярном чемпионате «леопарды» занимают 10-е место на Западе с 9 баллами, отставая от зоны плей-офф на 6 очков.

Вчера, 12 октября, «леопарды» провели последний матч под руководством белорусского специалиста. На домашнем льду «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Авангарда» (2:7).

Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгромное поражение в матче с «Авангардом»
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