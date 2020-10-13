Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгромное поражение в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:7).

«Тяжело что-то комментировать. Вроде неплохо начали, неплохо отыграли второй период. Но, к сожалению, после пятого гола рассыпались. И это самое тяжёлое в такой встрече, что команда прекратила играть. Вот за это хочется попросить у наших болельщиков прощения. Завтра – новый день, будем разбираться», — цитирует Андриевского пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

ХК «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков в 13 матчах. В активе «леопардов» четыре победы при девяти поражениях. Команда отстаёт от зоны плей-офф на шесть баллов.