Гатиятулин — о матче с «Ак Барсом»: спасибо команде за самоотдачу и победу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Тяжёлый матч. Ожидали в начале, что будет давление, готовились к этому, справились. Спасибо команде за самоотдачу и победу. Спасибо и нашим болельщикам, они нас хорошо поддерживали. С чем связано большое количество удалений? Эмоции перехлёстывали, над этими моментами работаем. Видимо, с этим связано. Продолжаем работать.

Были ли особенные установки из-за того, что у соперника играл 18-летний вратарь? Нет, честно говоря. Сосредоточились на своей игре, разобрали ошибки. Особой установки не было.

Виллу дали отдохнуть, чтобы сыграл Берглунд? Да, были непростые матчи, Роману нужно было отдохнуть. Посмотрим, может быть, в следующих матчах будет играть Вилл. Довольны ли игрой Берглунда? Да, то, что от него требовалось, он выполнял. Главное — самоотдача. Травма у Авцина? Да, у него небольшое повреждение. Поберегли его, вместо него играл Шаров», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».