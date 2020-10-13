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«Трактор» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»

«Трактор» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник гостей Ник Бэйлен. По два очка в составе победителей набрали Алексей Бывальцев (1+1) и Сергей Калинин (0+2). У «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин и Камиль Фазылзянов.

Таким образом, казанский клуб потерпел второе поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» 15 октября в Череповце — с местной «Северсталью».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Калинин) – 10:56' (4x5)   1:1 Яруллин (Галиев, Галимов) – 26:27' (5x4)   1:2 Оберг (Калинин, Бывальцев) – 52:32' (5x4)   2:2 Фазылзянов (Азеведу) – 54:27' (5x5)   2:3 Бэйлен – 65:00' (ПБ)
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