«Трактор» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал защитник гостей Ник Бэйлен. По два очка в составе победителей набрали Алексей Бывальцев (1+1) и Сергей Калинин (0+2). У «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин и Камиль Фазылзянов.
Таким образом, казанский клуб потерпел второе поражение кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» 15 октября в Череповце — с местной «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Калинин) – 10:56' (4x5) 1:1 Яруллин (Галиев, Галимов) – 26:27' (5x4) 1:2 Оберг (Калинин, Бывальцев) – 52:32' (5x4) 2:2 Фазылзянов (Азеведу) – 54:27' (5x5) 2:3 Бэйлен – 65:00' (ПБ)
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