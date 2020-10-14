Давыдов: не вижу причин считать состав нынешних ЦСКА или СКА сильнее московского «Динамо»

Легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых с ЦСКА.

«ЦСКА в этом сезоне играет без прежнего запаса, свидетельством чему — два поражения от «Металлурга». Но это неудобный для нас соперник в тактическом плане — «армейцы Москвы действуют очень строго, не дают свободных зон, выигрывают и свой «пятачок», и чужой.

Не вижу причин считать состав нынешних ЦСКА или СКА сильнее динамовского. Остаюсь при своём мнении: первые два звена у бело-голубых — лучшие в лиге, ни один другой клуб не выставит такие же. Значит, нужно добавлять в работе с третьими и четвёртыми пятёрками — вот здесь ни «армейские» клубы, ни Казань, ни «Магнитку» мы не опережаем», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.