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«Локомотив» объявил состав на матч с рижским «Динамо», Каюмов переведён в четвёртое звено

«Локомотив» объявил состав на матч с рижским «Динамо», Каюмов переведён в четвёртое звено
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».

Отмечается, что матч пропустят голкипер Даниил Исаев, защитники Иван Ковалёв и Даниил Мисюль, а также форварды Артём Ильенко и Михаил Беляев. На встречу заявлены Роман Савченко и Николай Коваленко.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
  • Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
  • Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
  • Берёзкин — Савченко, Каюмов — Иванов — Аверин.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Йокерит» в гостях
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