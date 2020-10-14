«Локомотив» объявил состав на матч с рижским «Динамо», Каюмов переведён в четвёртое звено

«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».



Отмечается, что матч пропустят голкипер Даниил Исаев, защитники Иван Ковалёв и Даниил Мисюль, а также форварды Артём Ильенко и Михаил Беляев. На встречу заявлены Роман Савченко и Николай Коваленко.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;

Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;

Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;

Берёзкин — Савченко, Каюмов — Иванов — Аверин.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.



Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.