«Локомотив» объявил состав на матч с рижским «Динамо», Каюмов переведён в четвёртое звено
«Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с рижским «Динамо», сообщается на официальной странице ярославской команды в «Твиттере».
Отмечается, что матч пропустят голкипер Даниил Исаев, защитники Иван Ковалёв и Даниил Мисюль, а также форварды Артём Ильенко и Михаил Беляев. На встречу заявлены Роман Савченко и Николай Коваленко.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
- Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
- Черепанов — Малышев, Кудрявцев — Алексеев — Коваленко;
- Берёзкин — Савченко, Каюмов — Иванов — Аверин.
Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Йокерит» в гостях
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