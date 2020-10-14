Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»

«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.

Первый период оказался безголевым. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка Павел Чернов с передач Тони Сунда и Мэтта Уайта вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Спустя две минуты Артур Каюмов сравнял счёт. А в начале третьего периода Андре Петерссон и вовсе вывел ярославскую команду вперёд. Ему ассистировал Магнус Пяаярви. Тем не менее рижане смогли отыграться в середине игрового отрезка усилиями Евгения Грачёва. Победный буллит на счету Владимира Ткачёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2020, среда. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Чернов (Сунд, Уайт) – 26:04' (5x4)   1:1 Каюмов – 26:18' (5x5)   1:2 Петерссон (Пяаярви) – 42:40' (5x5)   2:2 Грачёв – 53:15' (5x5)   2:3 Ткачёв – 65:00' (ПБ)

Напомним, следующую встречу «Локомотив» проведёт в Минске, где 16 октября сыграет с местным «Динамо». Рижане 17 октября примут подольский «Витязь».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020