«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.



Первый период оказался безголевым. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка Павел Чернов с передач Тони Сунда и Мэтта Уайта вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Спустя две минуты Артур Каюмов сравнял счёт. А в начале третьего периода Андре Петерссон и вовсе вывел ярославскую команду вперёд. Ему ассистировал Магнус Пяаярви. Тем не менее рижане смогли отыграться в середине игрового отрезка усилиями Евгения Грачёва. Победный буллит на счету Владимира Ткачёва.

Напомним, следующую встречу «Локомотив» проведёт в Минске, где 16 октября сыграет с местным «Динамо». Рижане 17 октября примут подольский «Витязь».