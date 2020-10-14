«Локомотив» одержал пятую победу кряду, по буллитам обыграв рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» по буллитам. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:2.
Первый период оказался безголевым. Однако на 7-й минуте второго игрового отрезка Павел Чернов с передач Тони Сунда и Мэтта Уайта вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Спустя две минуты Артур Каюмов сравнял счёт. А в начале третьего периода Андре Петерссон и вовсе вывел ярославскую команду вперёд. Ему ассистировал Магнус Пяаярви. Тем не менее рижане смогли отыграться в середине игрового отрезка усилиями Евгения Грачёва. Победный буллит на счету Владимира Ткачёва.
Напомним, следующую встречу «Локомотив» проведёт в Минске, где 16 октября сыграет с местным «Динамо». Рижане 17 октября примут подольский «Витязь».
- 14 октября 2020
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