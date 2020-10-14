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«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»

«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.

В конце второго периода Иван Емец с передач Даниила Журавлёва и Александра Бурмистрова вывел хозяев вперёд. На третьей минуте второго игрового отрезка Бурмистров увеличил разрыв в счёте, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Дмитрий Юдин. Спустя ещё четыре минуты Андрей Педан с передач Стефана Да Косты и Патриса Кормье забросил третью шайбу казанцев в матче. В начале третьего периода Педан оформил дубль. Ему ассистировали Артём Галимов и Дмитрий Воронков. Молодой голкипер казанской команды Амир Мифтахов оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, следующую встречу «Ак Барс» проведёт дома с «Барысом». «Амур» отправится в гости к «Сочи». Оба матча пройдут 16 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2020, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Емец (Журавлёв, Бурмистров) – 14:20' (5x5)   2:0 Бурмистров (Юдин) – 22:10' (5x4)   3:0 Педан (Да Коста, Кормье) – 26:52' (5x5)   4:0 Педан (Галимов, Воронков) – 43:19' (5x5)
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