«Сухарь» Мифтахова и дубль Педана помогли «Ак Барсу» обыграть «Амур»

Казанский «Ак Барс» с крупным счётом обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 4:0.
В конце второго периода Иван Емец с передач Даниила Журавлёва и Александра Бурмистрова вывел хозяев вперёд. На третьей минуте второго игрового отрезка Бурмистров увеличил разрыв в счёте, реализовав численное большинство. Ему ассистировал Дмитрий Юдин. Спустя ещё четыре минуты Андрей Педан с передач Стефана Да Косты и Патриса Кормье забросил третью шайбу казанцев в матче. В начале третьего периода Педан оформил дубль. Ему ассистировали Артём Галимов и Дмитрий Воронков. Молодой голкипер казанской команды Амир Мифтахов оформил шат-аут.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, следующую встречу «Ак Барс» проведёт дома с «Барысом». «Амур» отправится в гости к «Сочи». Оба матча пройдут 16 октября.
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