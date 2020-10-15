«Монреаль» подписал 6-летний контракт с Бренданом Галлахером на $ 39 млн

«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с 28-летним канадским нападающим Бренданом Галлахером.

Новый контракт подписан сроком на 6 лет и будет действовать до окончания сезона-2026/2027. Согласно новому соглашению форвард заработает $ 39 млн ($ 6,5 млн в год).

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Галлахер провёл за «Монреаль» 59 матчей, в которых набрал 43 (22+21) очка и заработал показатель полезности «+9». В плей-офф он провёл 9 встреч и отметился одной заброшенной шайбой и трёмя результативными передачами при коэффициенте полезности «-1».

28-летний форвард был задрафтован «Монреалем» в 2010 году в 5-м раунде под 27-м пиком (147-й общий). Он дебютировал в НХЛ за «Канадиенс» в 2012 году и с тех пор провёл 8 сезонов в клубе.